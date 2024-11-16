Beşiktaş, Fenerbahçe’nin yıldızı İrfan Can Kahveci’yi yakından takip ediyor!

Beşiktaş'ta kanat mevkisi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu mevki için ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takımla iyi ilişkilerini bozmamak adına İrfan'ın takımıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

İrfan Can'ın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda ise Siyah-Beyazlılar'ın devreye girip milli futbolcuya teklifte bulunması bekleniyor. Bu sezon Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından ilk 11'de fazla tercih edilmeyen deneyimli futbolcu Sarı- Lacivertli formayla 15 resmi maçta sahaya çıktı. Yetenekli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asiste imza attı.