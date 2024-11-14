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Uçak kiraladı Wanda’yı fırçaladı!

Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dış kaynaklı haberlere göre Arjantinli golcü, pazartesi günü 170 bin dolara uçak kiralayıp Buenos Aires'e uçtu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Uçak kiraladı Wanda’yı fırçaladı!

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Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dış kaynaklı haberlere göre Arjantinli golcü, pazartesi günü 170 bin dolara uçak kiralayıp Buenos Aires'e uçtu. Wanda'nın Avenida Del Libertador'daki dairesine gitti. Icardi'nin iki çocuğunu da yanına alıp Wanda Nara'ya "O heriften hamile olduğunu biliyorum. Yeni ilişkinin tadını çıkart çünkü çok uzun sürmeyecek!'" dediği iddia edildi. Bu olay Arjantin medyasında çok tartışıldı. Bilindiği gibi Tottenham maçında sakatlanan Icardi, sezonu kapattı.

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