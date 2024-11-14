Aslan kral dev listede

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen attığı gollerle taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Bu sezon Sarı- Kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 8 gol atan ve 4 de asist üreten Osimhen, Avrupa'yı da sallıyor. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, bu sezon top 10 ligde mücadele ederek maç başına en çok gol atan 9. futbolcu konumunda yer alıyor. 9 maçta 0.89 ortalama tutturan Nijeryalı golcü listenin 9. sırasında yer alırken zirvede Sporting Lizbon'un İsveçli golcüsü Gyökeres yer aldı. Yıldız futbolcu Portekiz kulübünde 18 maçta 1.28 gol ortalaması tutturdu. Listede Leawandowski, Kane, Perez, Lozano, Haaland, Samu, Glushankov ve Marmoush gibi isimler bulunuyor.

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