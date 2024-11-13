Sarı-Lacivert duvar

Lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezonlarda başını fazlasıyla ağrıtan bir sorunu da Jose Mourinho ile çözmüşe benziyor. Fener bu sezon Süper Lig'de 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Maçların yüzde 63'ünde gol yemeyen Kanarya son yıllların en iyi performansına imza attı. Geçen sezon yüzde 44, 2022-2023 sezonunda yüzde 29, 2021-2022 sezonunda ise yüzde 31 gol yememe oranı olan Fener bu sezon Mourinho ile işin savunma kısmını fazlasıyla geliştirmiş durumda. Sarı-Lacivertliler bu alanda Avrupa'nın 8 büyük liginde de zirveyi zorluyor. Yüzde 63'lük başarısıyla şu anda Avrupa'da kalesini en fazla maçta gole kapatma yüzdesine sahip 3. takım olan Fener birçok önemli takımı da solladı.