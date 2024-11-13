Montella’ya Roma kancası

Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma'nın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı transfer gündemine aldığı iddia edildi. Corriere dello Sport'un haberine göre; , Serie A kulübünün, TFF ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adamın kontratında yer alan serbest kalma maddesinden yararlanacağı ileri sürüldü. İddiaya göre; 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Montella'nın serbest kalması mümkün. Haberin detayında Roma'nın 50 yaşındaki teknik adamla uzun vadeli bir anlaşma yapabileceği kaydedildi.

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