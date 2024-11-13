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25 milyon Euro'luk operasyon

Osimhen’in tapusu için ‘çılgın’ bir operasyona başlayan Galatasaray’ın 3 şirketten 25 milyon Euro’luk sponsorluk desteği sözü aldığı iddia ediliyor. Yaşanan bu gelişmeler camiada büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak Napoli’nin ara transferde asla indirime yanaşmayacağı da belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
25 milyon Euro’luk operasyon

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Aslan milli araya zirvede girerken, Victor Osimhen de oynadığı futbol ve attığı gollerle Süper Lig'e damgasını vuruyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, taraftarları adeta kendisine aşık eden Nijeryalı yıldızın bonservisini alabilmek için adeta 'çılgın' bir operasyon için start vermiş durumda.

4 KOLDAN ÇALIŞIYORLAR
Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine rağmen Osimhen'i tapusuyla beraber kadrosuna katmak için 4 koldan çalışmalara başlayan yönetim çok önemli bir adım atmaya yaklaştı. İddialara göre bir süredir sponsorluk görüşmeleri yapan Galatasaray 3 marka ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Yapılan görüşler neticesinde bu 3 markanın Osimhen'in transferi için 25 milyon Euro'luk destek sözü verdiği belirtiliyor. Eğer bu anlaşma resmen sağlanırsa Sarı-Kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldızla ilgili çok ciddi bir kaynak yaratmış olacak.

SÜRPRİZ BİR İDDİA GELDİ
Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray şu anda Osimhen'e bir sponsor desteğiyle beraber 9 milyon Euro maaş ödüyor. Eğer yönetim devre arasında yıldız futbolcunun bonservisini almak isterse ödenen maaş 75 milyon Euro'dan düşecek. Bu durumda Sarı-Kırmızılılar 66 milyon Euro vererek işi bitirebilecek.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ
Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta; 8 gol ve 3 asistle takımna büyük bir katkı sağladı.

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