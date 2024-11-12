Daily Mail'in yazarı Matt Barlow, Osimhen'le ilgili yazı yazdı. Barlow, "Premier Lig'in büyükleri bu ölümcül, dinamik forveti seçmemek için delirmiş olmalı! Osimhen Tottenham'a karşı, dünyanın en iyi santrforlarından birinin en iyi sezonlarından birini geçirdiğini hatırlattı'' dedi.



O KAFA TAM 71 KM

Osimhen'in Samsunspor önünde attığı kafa golü büyük alkış toplamıştı. Yayıncı kuruluşun yaptığı ölçümlere göre Nijeryalı futbolcunun kafa vuruşu rakip kaleye tam 71 km hızla gitti. Böylece Osimhen'in golü en sert kafa vuruşlarından biri olarak literatüre girdi.

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