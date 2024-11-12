Beşiktaş, Maccabi ile 28 Kasım’da Macaristan’da karşılaşacak

UEFA tarafından geçtiğimiz günlerde tarafsız sahada oynanacağı açıklanan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv mücadelesinin yeri belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek maçın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir" dendi. Buna göre maç 28 Kasım 2024'te Debrecen'de seyircisiz olarak oynanacak.

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