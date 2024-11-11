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Icardi yoksa Osimhen var!

Sarı-Kırmızılılar 3’te Osimhen ile 1-0’ı yakaladı. 50’de Ntcham (pen.) yanıtladı. 55’te yine Osimhen sahne alırken 86’da Batshuayi, Cimbom’u rahatlattı. 90+3’te Banneser’in penaltı golü Samsun’a yeterli olmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Icardi yoksa Osimhen var!

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Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsun'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Aslan maça çok hızlı başladı. 3. dakikada Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 11. dakikada Zeki'nin frikiğini Muslera kornere çeldi. 19'da Osimhen'in şutunda Okan gole izin vermedi. 37 'de Yunus'un ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi.

OSIMHEN YENİDEN SAHNEDE
50. dakikada Samsun, Ntcham'ın penaltısıyla skoru eşitledi: 1-1. 55'te Yunus'un ortasında Okan'ın sektirdiği topu Osimhen yine kafayla ağlara gönderdi: 2-1. 60'da Abdülkerim'in rövaşatası direkten döndü. Dönen topa bir rövaşata da Davinson yaptı ancak top auta gitti. 86'da Ziyech'in asistinde Batshuayi topu ağlara gönderdi: 3-1. 90+3 Samsun Bennaser'in penaltısı ile umutlansa da maç 3-2 sona erdi.

OSIMHEN İLKİ BAŞARDI
Victor Osimhen, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana çıktığı ilk altı Süper Lig maçında da gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu. Yıldız isim ayrıca 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında en fazla kafa şutu çeken oyuncu oldu (7) ve Samsunspor'a bu şekilde iki gol attı.

11 GOLÜN 5'İ PENALTILARDAN
Süper Lig'de kalesinde şu ana kadar 11 gol gören sarı-Kırmızılı takım bu gollerin 5'ini penaltıdan yedi. Adana Demirspor ise Cimbom'a karşı 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı.

26 YIL SONRA REKORA YAKLAŞTI
Bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçında 32 gol atan Galatasaray, lig tarihinde 1998/99'un (35) ardından bu aşamalardaki en yüksek sayısına ulaştı. Öte yandan Sarı- Kırmızılı takım bu periyotta ise kalesinde 11 gol gördü.

3 MAÇ SONRA DÖNDÜ YİNE SAKATLANDI
9. haftadaki Antalyaspor maçında sakatlanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs 3 maç aranın ardından dün formasına kavuştu. İlk yarıda adalesinde ağrı hisseden 25 yaşındaki futbolcu riske edilmedi ve ikincinin yarının başında yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

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