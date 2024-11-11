Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Sivas'ı 4-0 mağlup etti. Kanarya 24. dakikada öne geçti. Mert Hakan'ın arka direğe yaptığı ortaya altıpasta ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 44'te Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta dokunan En-Nesyri'nin vuruşu direğe çarparak auta gitti. 45+6'da Saint-Maximin'in uzak direğe yaptığı plaseyi Nikolic köşeden çıkardı.

AMRABAT'TAN MÜTHİŞ FÜZE

54'te Fenerbahçe Tadic'in penalsıyla aradaki farkı 2'ye çıkardı. 82'de ceza sahasında Fred'in içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Amrabat mükemmel vurdu: 3-0. 90+4. dakikada Sivasspor'un kullandığı kornerin ardından hızlı çıkan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'in pasında topla buluşan Saint-Maximin, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta maçın skorunu belirledi.

DUSAN TADIC'TEN BU SEZONKİ 7. GOL

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic bu sezon da skorer performansını sürdürüyor. Sivas maçında da penaltıdan ağları havalandıran 34 yaşındaki yıldız bu sezon 19. resmi maçında 7. golünü kaydetti. Tadic'in söz konusu karşılaşmalarda 5 te asisti bulunuyor.

SİVAS'TAN EL İTİRAZI

Fenerbahçe 24. dakikada Samet Akaydin ile öne geçti. Gol öncesi Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyon için VAR hakemi Sarper Barış Saka, pozisyonu izlemesi için Kadir Sağlam'ı ekrana davet etti. Ancak Sağlam golün temiz olduğuna hükmetti.

HERKES KAPISINI TEMİZLESİN

Gecenin yıldızlarından Mert Hakan Yandaş, Mourinho'yu hedef alan Fernando Muslera'ya yanıt verdi. Tecrübeli futbolcu, "Herkes kendi kapısının önünü temizlesin. Bunlar melek yüzlü görünüyorlar. Her zamanki halleri" diye konuştu.