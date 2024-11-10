Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca bulundukları duurmun hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek, "Üst üste 3 maç yenildik. Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir. Kendi adıma, oyuncular adına her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Başkanla yönetimle görüşmek lazım. Onlar takım için her şeyi yaptılar. Takımın morali bozuktu, beklentisi büyüktü. İyi oynamadı, iyi oynadı, şu oldu, bu oldu bütün mazeretler ne olursa olsun oynadığımız oyun bizi tatmin etmiyor" ifadesini kullandı.

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