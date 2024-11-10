Semih Şentürk: Mourinho kimseyle konuşmuyor

Jose Mourinho için eleştirilerin dozu artarken bir tepki de eski oyunculardan Semih Şentürk'ten geldi. Sarı-Lacivertliler'in efsane golcüsü, Mourinho ile ilgili şok edici iddialarda bulundu.

Şentürk, "Jose Mourinho'yu sordum, nasıl diye. Hiç kimseyle konuşmuyormuş. Taktik idmanlarını da yardımcısı yaptırıyormuş, kimseyle konuşmuyormuş Mourinho. Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş, karışık yapıyormuş. Ciddi söylüyorum, gerçek bunlar" ifadelerini kullandı. Semih'in açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fenerbahçe taraftarları, eski milli oyuncunun açıklamaları sonrası Portekizli hocayı eleştiren mesajlar yazdı.