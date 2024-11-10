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Jose Mourinho kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Jose Mourinho kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Ben buraya geldiğim zaman söylemiştim: 'Ben Türk ligi için çalışmak istiyorum ama her şeyden önce Fenerbahçe için çalışmak istiyorum" diye konuştu.

YİNE LİGİ ELEŞTİRDİ
Mourinho, "Türkiye ligi harika bir lig. Türkiye liginde olmak bir rüya. Türkiye liginde en iyi olan takım şampiyon oluyor. VAR hakemleri, saha hakemleri gerçekten harika' deme imkanım olsaydı çok mutlu olurdum. Eğer her şey hakkında iyi konuşuyor olabilseydim çok mutlu olurdum ama tecrübem bana şunu söylüyor. Türkiye liginde değişmesi gereken şeyler var" dedi.

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