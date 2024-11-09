Totenham’ı evinde ezen Galatasaray Avrupa Ligi istatistikleriyle parmak ısırtıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde birçok istatistikte zirvede yer alıyor. Cimbom, 92 ile en fazla şut çeken takım konumunda. En fazla gol beklentisi üreten takım olan (11.4) Galatasaray, 12 golle en çok fileleri havalandıran 2. takım. Sarı-Kırmızılılar, 4 hafta sonunda en fazla net gol pozisyonuna giren takım olmayı başardı (28). Galatasaray'ın bu sezon evinde oynadığı 3 Avrupa Ligi maçında rakip kaleye gönderdiği toplam şut sayısı 76. Cimbom, maç başına 25.3 şut sayısı yakaladı.

OSIMHEN FARK YARATIYOR

G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa Ligi'nde en fazla gol beklentisi üreten, en fazla şut atan, en fazla isabetli şut atanlar sıralamasında zirvede yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı yıldızı Mertens ise en fazla asist beklentisi üreten ve en fazla anahtar pas atan oyuncu konumunda. Tottenham maçında ilk golü atan Yunus Akgün ise Avrupa Ligi'nde en fazla gol atan 3 oyuncudan biri. Yıldız oyuncunun 4 golü var.