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Jose Mourinho Alkmaar yenilgisi sonrasında oyuncularını sert sözlerle eleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alkmaar yenilgisi sonrasında oyuncularını sert sözlerle eleştirdi. Portekizli hocanın”Hepiniz rezildiniz” ifadelerini kullandığı öğrenildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Jose Mourinho Alkmaar yenilgisi sonrasında oyuncularını sert sözlerle eleştirdi

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı. Özellikle ikinci yarıdaki kötü oyun sosyal medya da çok eleştirilmişti. Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da maç sonrası soyunma odasına gelip futbolcularına sert sözler sarf ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın," Son dönemlerdeki en kötü oyunumuzdu. İkinci yarı 1-1'den sonra adeta varlık gösteremedik. Rakibin sizin üzerinize gelmesine izin verdiniz. Orta sahada etkili olamadık. Dönen topları alamadınız. Hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Takımda öne çıkan kimse yoktu. Hepiniz rezil bir futbol sergilediniz" dediği öğrenildi.

ÜZÜNTÜ YAŞADILAR
Fenerbahçeli futbolcular galibiyet için çıktıları maçta ortaya çıkan sonuç sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cenk, Amrabat Fred'in üzgün tavırları objektiflere böyle yansıdı.

NEWCASTLE İDDİASI
İngiliz medyası; Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde Premier Lig'den Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak baktığını iddia etti.

18 MAÇTA 10 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe'nin başında toplamda 18 resmi maça çıkan Mourinho bu karşılaşmalarda 10 galibiyet aldı. Portekizli hoca 5 beraberlik elde ederken 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

GENÇLER FENER'İ YIKTI
AZ'in bu akşam Fenerbahçe karşısındaki 11'i ortalama 22 yıl 296 gün ile, bu sezon Avrupa Ligi'nin en genç ilk 11'i oldu. İlk golü atan Ro-Zangelo Daal ilk kez profesyonel oldu, aslında 2. Lig'de mücadele eden Genç AZ takımının oyuncusu. 2. golü atan 18 yaşındaki Smith ise sahanın en genç ismiydi.

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