Deniz Gül Milli Takım’da

A Milli Takımımız'ın 2024-2025 UEFAUluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı. Kariyerini Portekiz'in Porto kulübünde sürdüren ve daha önce genç milli düzeyde İsveç'i temsil eden Deniz Gül ile Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

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