Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verildi

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 müsabakadan men cezası verdi. Portekizli teknik adama men cezasının yanı sıra 958 bin 500 lira da para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic 2 maçtan men ve 74 bin 250 bin lira ile cezalandırıldı. Salvatore Foti'ye ise 2 maç men ile 117 bin lira ceza verildi. Kurul Dzeko'nun açıklamalarına ceza vermedi. PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 465 bin lira ceza verilmesini hükmetti.