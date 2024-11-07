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Okan Buruk: San Mames’teki finali hayal ediyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Okan Buruk: San Mames’teki finali hayal ediyoruz

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UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bu maç bizi ekstra motive ediyor. Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri ve favorisi. Burada birçok takımın hedefi kupayı kazanmak. İlk hedef, 8'e girmek. Sonrasında birçok şey devreye girecek. Galatasaray'ın kadro kalitesi, seyircisine bakarsak; tek büyük hedef San Mames'te final oynamak. Bunu hayal ediyoruz, birçok takım da hayal ediyor. İnşallah başarırız" diye konuştu.

Basın toplantısında konuşan Davinson Sanchez ise, "Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. Ben de eski takımımla karşılaşmış olacağım. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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