Kanarya 3 puan istiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Turnuvaya Union SG. galibiyetiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, sonrasında Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak hem iki maçlık bereberlik serisini bitirmek hem de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Djiku ve Oosterwolde forma giyemeyecek.

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