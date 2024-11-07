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Kanarya 3 puan istiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Kanarya 3 puan istiyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek. Turnuvaya Union SG. galibiyetiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, sonrasında Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak hem iki maçlık bereberlik serisini bitirmek hem de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Djiku ve Oosterwolde forma giyemeyecek.

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