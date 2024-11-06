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Osimhen bombası! TAKVİM duyurmuştu: Galatasaray yönetiminden taraftarları heyecanlandıran hamle

Birçok önemli marka ile Victor Osimhen’in bonservisini almak için sponsorluk görüşmelerine başlayan Sarı-Kırmızılılar, Napoli’de transferden en yetkili isim olan Giovanni Manna ile İstanbul’da görüşme kararı aldı. Bu kritik zirvenin önümüzdeki hafta yapılacağı vurgulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Osimhen bombası! TAKVİM duyurmuştu: Galatasaray yönetiminden taraftarları heyecanlandıran hamle

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Ligde ilk 10 haftayı zirvede geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Bir süredir gizli bir şekilde çok önemli bir operasyon için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar artık net adımlar atmaya başladı.

GÜNDEMİN İLK MADDESİ O
Sezon başında Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damgasını vuran Victor Osimhen şu anda Galatasaray'da transfer gündeminin ilk maddesi. Ekonomik anlamda büyük zorluklar içerse de Nijeryalı forvetin bonservisini almak için çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta bazı önemli markalarla sponsorluk görüşmeleri yapmıştı. Bu görüşmelerin son derece olumlu geçmesinin ardından transferde ikinci aşamaya geçildi ve taraftarları çok heyecanlandıracak bir adım atıldı.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK
Alınan bilgilere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, İstanbul'a davet edildi. Galatasaray yönetimi, Manna ile yapacağı görüşmede Osimhen'in 75 milyon Euro olan satın alma opsiyonunda indirim talep edecek. Yıldız futbolcunun takımda kalmak istemesi nedeniyle cesaretlenen Sarı-Kırmızılılar'ın rakamı 50 milyon Euro seviyesine çekmek istediği belirtiliyor.

ZİRVEYE ATALANTA RÖTARI!
Sportif direktör Manna'nın normalde bu hafta İstanbul'da olacağı ancak Napoli'nin evinde aldığı Atalanta yenilgisi nedeniyle kritik zirvenin önümüzdeki haftaya ertelendiği belirlendi.

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