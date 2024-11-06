Deplasman kralı

Nefesleri kesen maçta Trabzonspor'u Akyazı'da devirmeyi başaran Fenerbahçe bu sezon da deplasmandaki performansıyla fark oluşturdu. Süper Lig'de son 25 dış saha maçından mağlubiyet yaşamadan ayrılan Sarı-Lacivertliler sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getiriyor.

SON YENİLGİ GALATASARAY'A

Fener bu alanda Avrupa'nın 8 büyük ligi dikkate alındığında en uzun seriye sahip ikinci takım olarak dikkatleri çekiyor. 29 maçtır deplasmanda kaybetmeyen PSG bu alanda listenin zirvesinde yer alıyor. PSG'nin 26 Mart 2023'te başlayan serisi devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun 2. haftasında oynanan Samsunspor maçından bu yana dış sahada bileği büyülmeyen Fenerbahçe son dış saha yenilgisini 4 Haziran 2023'te 3-0'lık skorla Galatasaray önünde yaşamıştı. Sarı-Lacivertliler 25 maçlık serisiyle Avrupa'nın devlerini de sollamayı başardı.

25 MAÇTA TAM 65 PUAN

Mourinho'nun ekibi Real Madrid, Sporting, Inter ve Liverpool'un yanı sıra dış sahada 16 maçlık yenilmezlik serisi olan Galatasaray'ı da geride bıraktı. Üstelik Kanarya 25 maçta 20 kez kazandı ve tam 65 puan topladı.