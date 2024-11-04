Trabzonspor ve Fenerbahçe maçında Oğuzhan Çakır ve VAR odasındaki Atilla Karaoğlan damga vurdu

Akyazı'da yine Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynandı. MHK'nin bu önemli 90 dakikaya atadığı 27 yaşındaki Oğuzhan Çakır ve VAR odasında oturan Atilla Karaoğlan hem verdiği hem de vermediği kararlarla geceye damga vurdu.

İlk yarıda Trabzonspor'un iptal edilen golü ve ve ikinci yarıda benzer bir pozisyonda Fenerbahçe'nin golünün geçerli sayılması ev sahibi ekibin büyük tepkisini çekti. Fenerbahçe ise ikinci yarıda VAR uyarısı sonrası verilen iki penaltıya ve ilk yarıda Denswill'in hareketine çıkan sarıya isyan etti. Sarı- Lacivertliler ayrıca bir penaltılarının verilmediğini öne sürdü.

Djiku ve Banza arasındaki mücadelenin ardından VAR'a çağrılan Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi.

Denswill'in ilk yarıda Osayi'ye hamlesine sarı kart çıktı. Fenerbahçe cephesi ise kırmızı itirazı yaptı.

Fenerbahçe bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Ancak hakem ve VAR "devam" dedi.

Çağlar'ın Banza'ya bu hamlesi sonrası VAR uyarısı ile penaltı çıktı.

Okay'ın golü öncesi hakem Oğuzhan Çakır pozisyonun bitimini beklemeden faul düdüğü çaldı. VAR devreye giremedi.