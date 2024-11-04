Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç sonrası hakeme yönelik çok sert açıklamalar yaptı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem kararlarına tepki gösterdi. Sert açıklamalarda bulunan Doğan, "Takımımız ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenildik yine" ifadelerini kullandı.

HERKES AYAĞINI DENK ALACAK

Doğan, "Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan oyun var. Bakın net söylüyorum. Haysiyetsizce, ahlaksızca. Tabi biz bunun arkasında neyin olduğunu biiyoruz. Burada 2 tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon. 2. Operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız" şeklinde konuştu. Doğan,"Trabzonspor'un önünde artık kimse duramaz. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak, ya da camiamızadama haddini çok sert şekilde bildirecek" şeklinde konuştu.