Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kazanmak için çıktık. İyi başladık. Rakibi çıkartmadık. Çoğunlukla bunu iyi yaptık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular. Çıkışta basit top kaybı yaptık. Kademede fazla sayıdaydık ama doğru pozisyon alamadık" dedi.

Güneş, "2 tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık. Faul diye herkesin bıraktığı anda rakip bunu kullandı. Tecrübeli oyuncuları var çünkü. 2-2'den sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik, emeğimizin karşılığını alamadık. Şans bizden yana olsa kazanırdık" diye konuştu.