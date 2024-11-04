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Memura-emekliye enflasyon zammı

Milyonlar bugünkü enflasyon verisini beklerken, yeni anketten ipucu geldi: Ocak zammı memurlarda %11’i, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde % 15’i aşacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Memura-emekliye enflasyon zammı

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Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammını merakla bekliyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark verilecek.

BUGÜN GÖZLER TÜİK'TE
Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. Bugün de Ekim enflasyonu belli olacak. Böylece memurların ve emeklilerin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 4'ü ortaya çıkacak. Zam oranları büyük ölçüde şekillenecek. Oran merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.

Zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak ekonomistlerle yapılan anketlerden ipuçları geliyor.

MEMURA EN AZ 43.686 TL
AA Finans'ın anketinde ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.46 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de yüzde 44.23 olarak gerçekleşti. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 24.73 çıkmıştı. Anketteki tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE ise yüzde 15.63 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 15.63 oranında enflasyon zammı alacak. Bu orana göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.12, Ocak zammı da yüzde 11.43 seviyesinde olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 686, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 598 liraya ulaşacak.

EK ARTIŞ FORMÜLÜ
Ocak ayında refah payı ve taban aylık da masaya gelecek. Refah payı gelirse zam oranı yükseleceği gibi, emeklilerin artışı da eşitlenebilecek. Taban aylık artışı ise tüm emeklilerin gelirinin artmasını sağlayacak. Halen en düşük emekli aylığı ödemesi 12 bin 500 lira olurken, bu tutarın Ocak ayında 14 bin lirayı aşması bekleniyor.

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