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MEMURA EN AZ 43 BİN 686 TL | Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yeni anketle tüm hesaplar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasına saatler kala 6 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni tahmin geldi. AA'nı ekonomistlerle yaptığı ankette 2024 yılına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 44.23 oldu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 15.63 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.12, Ocak zammı da yüzde 11.43 seviyesinde olacak. Peki memur ve memur emeklisi Ocak'ta ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:19 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 14:29
MEMURA EN AZ 43 BİN 686 TL | Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yeni anketle tüm hesaplar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memurlar ve emekliler 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Ocak ayında maaşlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Artış için enflasyon verileri yakından takip edilirken, ipuçları da geliyor.

MEMURA EN AZ 43 BİN 686 TL | Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yeni anketle tüm hesaplar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

OVP NE DİYOR?
Geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 çıkabileceğini ortaya koydu. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da yüzde 9.31'i bulabilecek.

MEMURA EN AZ 43 BİN 686 TL | Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yeni anketle tüm hesaplar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise halen 17 bin 588 lira seviyesinde bulunuyor. Bu aylık da Ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 19 bin 225 liraya ulaşacak.

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