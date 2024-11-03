MEMURA EN AZ 43 BİN 686 TL | Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Yeni anketle tüm hesaplar değişti! Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memurlar ve emekliler 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Ocak ayında maaşlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Artış için enflasyon verileri yakından takip edilirken, ipuçları da geliyor.

OVP NE DİYOR?

Geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin, ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 13.44 çıkabileceğini ortaya koydu. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da yüzde 9.31'i bulabilecek.