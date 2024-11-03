Giovanni van Bronckhorst Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında öz eleştiride bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Kasımpaşa önünde çok fazla eksiklikleri olduğunu söyleyerek,"Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımın bu sezon hiç bu şekilde oynadığını görmediğimi söyleyebilirim. Önemli anlarda defansif olarak hatalar yaptık ve bu hatalar gole yol açtı. Bu, normalde oyun karakterimizde olan bir şey değil" dedi.

DAHA ÇOK MAÇIMIZ VAR

Bu sezon takımımı ilk kez böyle gördüğünü söyleyen Hollandalı teknik direktör, " Antrenmanlarda bile bunu yaşamadık. Bu performans ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz" diye konuştu. Daha çok maçları olduğunu söyleyen Giovanni van Bronckhorst, "Onur Bulut süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Oyuncularıma 'Bu biz değiliz' dedim. Konuştuk. Umarım bu sezon son kez böyle bir görüntü veririz" ifadesini kullandı.

8 PUAN GERİYE DÜŞTÜLER

Beşiktaş 5 günde iki maç kaybederek zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Galatasaray'dan sonra Kasımpaşa'ya da yenilen Kartal böylece zirve yarışında G.Saray'ın 8 puan gerisine düşmüş oldu.



KARTAL FENA AVLANDI

Lige iyi başlayan ve 5 gün önceye kadar namağlup unvanını sürdüren Beşiktaş, Kasımpaşa yenilgisiyle 2. mağlubiyetini aldı. Kasımpaşa'nın golleri geldikçe Tüpraş Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarlar şok yaşadı.

MERT GÜNOK: REAKSİYON VEREMEDİK

Beşiktaş kalesini yeniden teslim alan Mert Günok bu yenilginin açıklaması olmadığını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Özellikle ikinci yarı çok kötü oynayarak kaybettik" diye konuştu.

TARAFTARDAN MASUAKU TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar Kasımpaşa maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı tribünler Kasımpaşa karşısında yenilen 2. gol sonrası top Masuaku'ya her geldiğinde deneyimli oyuncuyu protesto etti. Maç sonunda da bu tepki devam etti.