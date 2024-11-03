Faturayı düşürme formülü: Bakanlık rehber hazırladı!

Ukrayna'nın Rus doğal gazının Avrupa'ya akışını sağlayan transit anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını açıklaması ile birlikte Avrupa kara kış hazırlıklarına şimdiden enerji depolayarak başladı.

Avrupa'da yaşanacak doğal gaz sıkıntısından dolayı artması muhtemel fiyatlardan etkilenmemek için Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolarını ağzına kadar dolduran Türkiye, LNG stoklarını da tamamladı. Kışa tüm hazırlıklarını bitirerek giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşa da kışın daha az enerji tüketmek için bazı önerilerde bulundu. Vatandaşın kışın enerji fiyatlarından etkilenmemesi için Enerji Bakanlığı elektrik ve doğal gazda Şubat ayına kadar zam yapmama kararı alırken, sonrasında ise kademeli tarifeye geçilerek çok enerji tüketenin faturalarında gerçek enerji maliyetlerini ödemesi planlanıyor. Normal haneler için ise yine sübvansiyonlar yani fatura destekleri devam edecek.

KLİMA CEBİ YAKMASIN

Kışı ülke geneline göre daha sıcak şartlarda geçiren bölgelerde ısınmak için çalıştırılan klimalar için ise öneriler şu şekilde:

- Klima seçimi yaparken enerji verimlilik oranı en yüksek, yani en az elektrik kullanan modelleri tercih edin.

- Dış ünite evden veya ofisten yaklaşık 50-60 santimetre kadar mesafede, serin, gölgeli bir yere uygun olarak yerleştirilmeli.

- Klimaların temizlik ve bakımı her yıl yetkili servise yaptırılmalı. Klimadan istenilen performansın alınabilmesi için 2 senede bir gazı yeniletilmeli.



BUNLARA DİKKAT EDİN

Bakanlığın, hanelerde kışın enerji tüketimini azaltmak için yaptığı önerilerden bazıları şöyle:



- Diğerlerinden daha fazla güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneşten daha fazla yararlanın.

- Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Tek camlı pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'sidir. Çift cam kullanarak, bu kaybınızı yarıya indirebilirsiniz.

- Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından dolan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın.

- Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.

- Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.

- Evinizde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın.