EL KOYMA KARARLARI BANKALARA BİLDİRİLDİ



Soruşturma kapsamında alınan el koyma ve diğer koruma tedbirleri, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararları doğrultusunda süratle uygulamaya konuldu. Bu kapsamda ilgili bankalara gerekli müzekkereler yazılmış, adli makamlar ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon sağlanarak el koyma kararlarının gereğinin yerine getirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi.



Soruşturmayla yasa dışı bahis faaliyetlerinin dijital ve finansal altyapısının birlikte ortaya çıkarılması; bahis sistemine para aktarılmasında kullanılan hesapların tespit edilmesi ve suç gelirlerinin finansal sistem içerisindeki hareketliliğinin engellenmesi hedefleniyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen yasa dışı bahis siteleri, ödeme yöntemleri, banka hesapları ve bunlarla bağlantılı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin adli ve finansal incelemeler devam etmektedir.

Yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmalar ilgili adli makamlar ve güvenlik birimlerince kararlılıkla sürdürülmektedir.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansmanında kullanılan yöntemlerin ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin dolaşımının engellenmesi ve ilgili kişi ve yapıların adalet önüne çıkarılmasına yönelik adli süreç titizlikle devam etmektedir.