CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1.200 banka hesabına el konuldu

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis trafiğine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada 1.200 banka hesabına el konulurken, yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişime engellenmesine karar verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1.200 banka hesabına el konuldu

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin finansal sistem içerisindeki hareketliliğinin tespit edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Video Oynatma İkonu Derbi öncesi yasa dışı bahis operasyonunda 98 bin siteye erişim engellendi

BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARI ÖNCESİNDEKİ PARA TRAFİĞİ TAKİBE ALINDI

Ülke genelinde yoğun ilgiyle takip edilen büyük spor müsabakalarının, yasa dışı bahis faaliyetlerinde finansal hareketliliğin önemli ölçüde arttığı dönemler olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği 5 Eylül 2026 tarihli Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hemen öncesinde, yasa dışı bahis sitelerine yönelen yüksek hacimli finansal akışın yoğunlaştığı zaman dilimi dikkate alınarak çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonun, yasa dışı bahis sistemine yönelen para trafiğinin en yoğun olduğu aşamada kesintiye uğratılması ve söz konusu finansal ağın etkisiz hale getirilmesi amacıyla planlandığı belirtildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1.200 banka hesabına el konuldu-2

345 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ VE 110 ÖDEME YÖNTEMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren yasa dışı bahis siteleri ile bu sitelerde kullanıcıların para yatırmak amacıyla kullandıkları banka hesapları ve ödeme yöntemleri teknik incelemeye alındı.

Yürütülen teknik inceleme ve araştırmalar sonucunda;

  • 345 farklı yasa dışı bahis sitesi,
  • bu sitelerde kullanılan 110 farklı ödeme yöntemi,
  • finansal aracılık amacıyla kullanılan 1.200 IBAN,
  • yasa dışı bahis faaliyeti ve bağlantılı yönlendirmelerde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

YAKLAŞIK 98 BİN İNTERNET SİTESİ HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı veya yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi hakkında gerekli adli süreçler yürütülmüş, ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine yönelik adli kararlar alındı.

Böylece yasa dışı bahis ağlarının yalnızca finansal kanallarına değil, kullanıcıları bu sistemlere ulaştıran dijital altyapısına yönelik de kapsamlı tedbir uygulandı.

Sıra
Erişime Engellenen Siteler
1
5stakes
2
Abebet
3
Acarbet
4
Ajaxbet
5
Amkbet
6
Anabahis
7
Anadolucasino
8
animabet
9
Antikbet
10
Aresbet
11
artemiscasino
12
asibahis
13
aslanbet
14
atekbet
15
atombet
16
Aztek
17
B1bahis
18
Bahiks
19
Bahiscasino
20
Bahiscom
21
bahisdeyiz
22
Bahislion
23
Bahisnow
24
bahissende
25
Balbet
26
bankagibi
27
bankobet
28
Batumslot
29
Baymavi
30
Baywin
31
Beinwon
32
Bekabet
33
Betandyou
34
Betano
35
Betasus
36
Betbaba
37
betbalina
38
betbeymen
39
Betbon
40
Betboo
41
betcik
42
Betebet
43
Betelli
44
Betewin
45
Betgar
46
Betgaranti
47
Betgross
48
Betine
49
Betist
50
Betitor
51
Betium
52
Betivo
53
Betjanti
54
Betkolik
55
Betkom
56
Betkong
57
betkorner
58
betlayla
59
Betlike
60
Betlist
61
betloria
62
Betmani
63
Betmarino
64
Betmatik
65
betofsayt
66
Betonred
67
Betorbet
68
Betorder
69
Betorspin
70
Betpark
71
Betpas
72
Betper
73
betpro
74
Betra
75
Betrupi
76
Bets10
77
Betsat
78
Betsin
79
Betticket
80
Betturkey
81
Betvole
82
Betwild
83
Betwoon
84
Betzula
85
Bewins
86
Beyazcasino
87
beygirbet
88
Biabet
89
Bircasino
90
Blackxbet
91
Bonibon
92
Bonisa
93
bovbet
94
Bycasino
95
cafex
96
Casher
97
cashwin
98
casicosita
99
casilot
100
casineon
101
casinobest
102
casinofelit
103
casinofast
104
casinogold
105
casinolevant
106
Casinomaxi
107
Casinometropol
108
Casinosezar
109
Casinovale
110
Casinowon
111
casipot
112
casitap
113
Casiwin
114
Cazinom
115
Celtabet
116
Cocobet
117
Cratosroyal
118
Cratosslot
119
Cratossporting
120
Cryptobet
121
çarkbet
122
Damabet
123
ddbet
124
Dedebet
125
dilbet
126
Dinamobet
127
Discountcasino
128
Diyarbet
129
dodobet
130
dublebet
131
Egebet
132
elitwin
133
Emiratesbet
134
Enbet
135
eypbet
136
Exonbet
137
F1casino
138
Famecasino
139
fanatikbet
140
Festwin
141
Fiksturbet
142
Fixbet
143
galacasino
144
galyabet
145
Gameofbet
146
Gettobet
147
Gizabet
148
Globalbahis
149
Gobahis
150
Goldenbahis
151
grandchamadabet
152
Grandoperabet
153
grandpashabet
154
Grandsapphirebet
155
grandx
156
guccibahis
157
hadiwin
158
haydicasino
159
hellocasino
160
Heypek
161
Herkulbet
162
Hiltonbet
163
Hipercasino
164
holeybet
165
Hovarda
166
hugobet
167
huqqabet
168
Ilbet
169
Istanbulcasino
170
idealbahis
171
ikimisli
172
Jestbahis
173
Jetbahis
174
Jojobet
175
jojova
176
Joybet
177
kazan365
178
keybahis
179
Kingroyal
180
Klasbahis
181
Kolaybet
182
Kralbet
183
kuponbet
184
Leograndbet
185
Lidyabet
186
Ligobet
187
Livcasino
188
Lordcasino
189
Lordpalace
190
Lotobet
191
luxbet
192
Luxor
193
macacasino
194
Madridbet
195
Maltbet
196
Mariobet
197
Markaj
198
marsbahis
199
Masterbetting
200
Matadorbet
201
Mavibet
202
Maximcasino
203
Maxwin
204
Meritking
205
meritpremium
206
Meritqueen
207
mgmbahis
208
Milan
209
Milanobet
210
Millibahis
211
minorx
212
Misliwin
213
Mobilbahis
214
mobilcasino
215
Modelbahis
216
Monobahis
217
Multiwin
218
Napolibet
219
Nesinecasino
220
Netbahis
221
netflixcasino
222
Ngsbahis
223
nimacasino
224
Nisanbet
225
Onwin
226
ossebet
227
Otobet
228
Ottobet
229
Palacebet
230
Palazzobet
231
Parmabet
232
Pashagaming
233
Playbet
234
Poliwin
235
Pradabet
236
presnbet
237
Privebet
238
Pusulabet
239
QCasino
240
Radissonbet
241
Ramadabet
242
RaxCasino
243
Raykobet
244
Reiscasino
245
Rekabet
246
Restbet
247
Rexbet
248
robinbet
249
Robobet
250
Roketbet
251
Romabet
252
Ronabet
253
Royalbet
254
Safirbet
255
Sahabet
256
Savoybetting
257
Sekabet
258
Setrabet
259
Sheratonking
260
Skorbet
261
slotbaba
262
Slotday
263
Slotella
264
Slotin
265
Slotio
266
slotrun
267
slotspor
268
Smartbahis
269
Solobet
270
sortiebet
271
Spinco
272
Starzbet
273
Superbahis
274
Superbet
275
Supertotobet
276
Suprabahis
277
şanscasino
278
Tambet
279
Tarabet
280
Tarafbet
281
tekelbet
282
Teosbet
283
thecasino
284
Tipobet
285
Titobet
286
Tlcasino
287
Tokyobet
288
Tophillbet
289
totemcasino
290
Trendbet
291
Truvabet
292
Trwin
293
Tuccobet
294
Tulipbet
295
Turboslot
296
tümbet
297
Ultimabet
298
Ultrabet
299
Ultraslot
300
usbahis
301
ustabet
302
Vaycasino
303
Vdcasino
304
Vegabet
305
Vegasslot
306
veliahbet
307
Venombet
308
Venusbet
309
verabet
310
Vevobahis
311
viabahis
312
vidobet
313
vikosslot
314
vinowcasino
315
Vippark
316
Virabet
317
Virüsbet
318
Vitrinbet
319
Vizyonbet
320
Wbahis
321
Wingamb
322
Winvala
323
Winxbet
324
Wipbet
325
Wojobet
326
wwin
327
Xbahis
328
Xslot
329
Xturka
330
Yakabet
331
Yakutcasino
332
Yanbahis
333
Yedibahis
334
YEKBET
335
yesmorebet
336
Youcas
337
Zaferbet
338
Zbahis
339
Zegnabet
340
Zenbet
341
Zibilyonbet
342
Zirvebet
343
Zlot
344
Zumabet
345
Showbet

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1.200 banka hesabına el konuldu-3

1.048 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİNİN 1.200 HESABINA EL KONULDU

Soruşturmanın finansal boyutunda, yasa dışı bahis sitelerinin kullanıcılarına para yatırılması amacıyla sunduğu banka hesapları ayrıntılı olarak incelendi.

Yapılan incelemelerde söz konusu hesapların yasa dışı bahis oynatılmasına ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda;

  • 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1.200 banka hesabına el konuldu-4

EL KOYMA KARARLARI BANKALARA BİLDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında alınan el koyma ve diğer koruma tedbirleri, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararları doğrultusunda süratle uygulamaya konuldu. Bu kapsamda ilgili bankalara gerekli müzekkereler yazılmış, adli makamlar ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon sağlanarak el koyma kararlarının gereğinin yerine getirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Soruşturmayla yasa dışı bahis faaliyetlerinin dijital ve finansal altyapısının birlikte ortaya çıkarılması; bahis sistemine para aktarılmasında kullanılan hesapların tespit edilmesi ve suç gelirlerinin finansal sistem içerisindeki hareketliliğinin engellenmesi hedefleniyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen yasa dışı bahis siteleri, ödeme yöntemleri, banka hesapları ve bunlarla bağlantılı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin adli ve finansal incelemeler devam etmektedir.

Yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmalar ilgili adli makamlar ve güvenlik birimlerince kararlılıkla sürdürülmektedir.

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansmanında kullanılan yöntemlerin ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin dolaşımının engellenmesi ve ilgili kişi ve yapıların adalet önüne çıkarılmasına yönelik adli süreç titizlikle devam etmektedir.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1.200 banka hesabına el konuldu-5

Operasyon ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1.200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu önemli çalışmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sosyal medyada müstehcenlik operasyonu! Şarkıcı Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı
SONRAKİ HABER

Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltında
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler