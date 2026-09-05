Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef alan çevrelerin bulunduğunu ifade eden Mohamud, "Türkiye neden şimdi sürekli gündeme getiriliyor? İki ülke arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA GÜCÜ YUNAN BASININDA

Türkiye'nin Afrika'da yıllardır izlediği çok boyutlu strateji Yunan basınında geniş yankı bulmuştu. Eleftheros Typos gazetesi, "Türkiye Afrika'da nasıl güçleniyor?" başlıklı analizinde Ankara'nın kıtadaki askerî, ekonomik ve diplomatik varlığına dikkat çekmişti.