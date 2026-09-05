Somalili Bakan Mohamud Türkiye'nin desteğini anlattı: “Ordumuzu eğitti, ekonomi ve kamu hizmetlerinde destek sağladı”
Türkiye ile Somali arasında insani yardımla başlayan ve stratejik ortaklığa uzanan güçlü ilişkiler, Ankara karşıtı çevrelerin hedefinde. Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Türkiye’nin Somali’ye desteğinin yeni olmadığını vurgularken, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri kötülemek isteyen “kiralık kişiler” bulunduğunu söyledi. Mohamud, Türkiye’nin Somali’nin zor dönemlerinde ordu, ekonomi ve kamu hizmetleri alanlarında önemli destekler sağladığını belirtti.
Diplomatik destekler hız kesmeden devam ederken, Somali'den, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Shabele Media Network'e verdiği röportajda, Türkiye'nin Somali halkına desteğinin yeni olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını söyledi.
Türkiye'nin Somali'nin zor dönemlerinde ülkeye destek verdiğini vurgulayan Mohamud, şunları kaydetti:
"Türkiye Somali'ye yeni gelmedi, Somali halkına destek vermeye de yeni başlamadı. Türkiye, farklı ülkelerin bulunduğu bir dönemde buraya geldi ve Somali'nin içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasına yardımcı oldu. Ordumuzu eğitti, ekonomik alanda ve kamu hizmetlerinde destek sağladı."
Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef alan çevrelerin bulunduğunu ifade eden Mohamud, "Türkiye neden şimdi sürekli gündeme getiriliyor? İki ülke arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN AFRİKA GÜCÜ YUNAN BASININDA
Türkiye'nin Afrika'da yıllardır izlediği çok boyutlu strateji Yunan basınında geniş yankı bulmuştu. Eleftheros Typos gazetesi, "Türkiye Afrika'da nasıl güçleniyor?" başlıklı analizinde Ankara'nın kıtadaki askerî, ekonomik ve diplomatik varlığına dikkat çekmişti.