Yunan bakandan İstanbul ve Ayasofya üzerinden hadsizlik: Adonis Georgiadis “Ele geçirmeli miydik?” dedi
Yunanistan'da hükümete yönelik dış politika eleştirileri sürerken, Bakan Adonis Georgiadis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri gündeme damga vurdu. Muhalefetin “Bir dış politikanız yok” eleştirilerine İsrail, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri örnek göstererek yanıt veren Georgiadis, “Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?” ifadelerini kullandı. Yunan bakanın skandal sözleri A Haber ekranlarında da gündeme taşınırken, Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Atina yönetiminin Türkiye'ye yönelik söylemlerini eleştirdi ve Yunanistan'daki Türk korkusunun seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yunanistan yönetimi, iç siyasette yaşadığı sıkışmışlığı ve dış politikadaki başarısızlıklarını örtmeye çalışıyor. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, hükümetinin hezimetle sonuçlanan adımlarını savunmak isterken sınırları aştı ve skandal ifadeler kullandı.
Muhalefetten ve eski Başbakan Antonis Samaras çevresinden gelen "Bir dış politikanız yok" eleştirilerine yanıt veremeyen Yunan bakan, çareyi yine tarihi hezeyanlarına sarılmakta buldu.
KÜSTAH SÖZLERLE İTTİFAK GÖSTERİSİ
Hükümetin başarısızlığını gizlemek için İsrail, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulan ilişkilerin arkasına saklanan Georgiadis; Suudi Arabistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya ile yapılan anlaşmaları kalkan yaptı.
Eleştirilere yanıt vermekte zorlanan Yunan bakan, küstahlığını şu sözlerle sergiledi: "Yunanistan'ın şu anda bir dış politikası var. Bugün İsrail ile ortaklığımızı ve stratejik ilişkimizi geliştiriyoruz. Fransa ile bir savunma ittifakı kuruyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik bir ilişki geliştiriyoruz. Eğer bunların hepsi 'sizin bir dış politikanız yok' anlamına geliyorsa, o zaman bir dış politikaya sahip olmak ne anlama gelir? Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?"
A HABER EKRANLARINDA TOKAT GİBİ YANIT
Yunan bakanın haddini aşan ve Atina'nın kronikleşen Türkiye korkusunu bir kez daha tescilleyen bu sözleri, A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. Merve Türkay'ın sunduğu Satır Arası programına konuk olan Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, Atina'nın bu tükenmişlik haline sert tepki gösterdi.
Özgöker hakikatleri şu sözlerle hatırlattı:
"O hayalleri görsün İsrail. Kudüs'ü de kaybedecek yakında inşallah. Biz biliyoruz; her seçime iki ay kala Yunanistan'da 'Türkler Selanik'i aldı, Adaları aldı' diye ortalığı velveleye verirler, oradan oylar alınır, sonra süt liman olur.
Ama bu seferki öyle değil. Bu seferki kalıcı bir korku ve hezeyan onlarda. Korksunlar, korkmakta haklılar. Yani bu seçim için yapılmış geçici bir propaganda değil.
Bizans yıkılalı bin sene olmuş, hala Bizans bayrağını kullanıyorlar. Olacak şey değil. İstanbul yüz senedir İstanbul, hala Konstantinopol diyorlar. Bu hezeyanları devam edecek."
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