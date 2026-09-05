Muhalefetten ve eski Başbakan Antonis Samaras çevresinden gelen "Bir dış politikanız yok" eleştirilerine yanıt veremeyen Yunan bakan, çareyi yine tarihi hezeyanlarına sarılmakta buldu.

KÜSTAH SÖZLERLE İTTİFAK GÖSTERİSİ

Hükümetin başarısızlığını gizlemek için İsrail, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulan ilişkilerin arkasına saklanan Georgiadis; Suudi Arabistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya ile yapılan anlaşmaları kalkan yaptı.

Eleştirilere yanıt vermekte zorlanan Yunan bakan, küstahlığını şu sözlerle sergiledi: "Yunanistan'ın şu anda bir dış politikası var. Bugün İsrail ile ortaklığımızı ve stratejik ilişkimizi geliştiriyoruz. Fransa ile bir savunma ittifakı kuruyoruz.

Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik bir ilişki geliştiriyoruz. Eğer bunların hepsi 'sizin bir dış politikanız yok' anlamına geliyorsa, o zaman bir dış politikaya sahip olmak ne anlama gelir? Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?"