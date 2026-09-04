Başkan Erdoğan’dan İtalya’nın en uzun süre görevde kalan Başbakanı Giorgia Meloni’ye tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın en uzun süre görevde kalan başbakanı ünvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik ederek iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçleneceğine inandığını belirtti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kutladı.
Meloni'nin, İtalya Cumhuriyeti'nin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" unvanını elde ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum."
İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VURGUSU
Başkan Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirterek, "Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel