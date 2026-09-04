Meloni'nin, İtalya Cumhuriyeti'nin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" unvanını elde ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye tebrik mesajı

İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirterek, "Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

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