Fenerbahçe'ye Adil Demirbağ transferinde büyük fırsat!
Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününde Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ için yaptığı girişimin neden sonuçlanmadığına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Yeşil-beyazlıların 28 yaşındaki savunmacı için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği, sarı-lacivertlilerin ise bu rakamı yüksek bularak görüşmelerden çekildiği öne sürüldü. Yönetimin ise sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli stoper için hem ara transfer döneminde hem de yazın çok önemli bir koz var.
Adil Demirbağ transferi için Konyaspor'un Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin talep edilen rakamı yüksek bulduğu ve bu nedenle transfer görüşmelerini sürdürmeme kararı aldığı belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN ADİL DEMİRBAĞ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, 4 Eylül Cuma günü Adil Demirbağ transferiyle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar üzerine resmi açıklama yapmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesinin yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Yaklaşık 6 yıldır Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 28 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
BÜYÜK KOZ VAR
Fenerbahçe kadrosuna katamadığı Adil Demirbağ için hem ara transfer döneminde hem de sezon sonunda büyük bir avantaja sahip. Sarı-lacivertli ekip haziran ayında sona erecek kontratından dolayı çok yüksek bir bonservis ödemek zorunda kalmayabilir. Yazın ise sadece oyuncuyla anlaşması yetecek.