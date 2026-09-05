Adil Demirbağ Konyaspor'un kaptanlığını yapıyor

BÜYÜK KOZ VAR

Fenerbahçe kadrosuna katamadığı Adil Demirbağ için hem ara transfer döneminde hem de sezon sonunda büyük bir avantaja sahip. Sarı-lacivertli ekip haziran ayında sona erecek kontratından dolayı çok yüksek bir bonservis ödemek zorunda kalmayabilir. Yazın ise sadece oyuncuyla anlaşması yetecek.