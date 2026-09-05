Marcelino listedeki bir diğer isim.

VITOR PEREIRA DA LİSTEDE

Trabzonspor'un değerlendirdiği bir diğer isim ise Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira.

Portekizli teknik adam kariyerinde Al Ahli, Olympiakos, 1860 Münih, Corinthians, Flamengo, Al-Shabab, Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi takımlarda görev yaptı.