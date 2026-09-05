Trabzonspor'da 3 aday belirlendi: Sergio Conceiçao, Marcelino ve Vitor Pereira!
Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin ardından teknik direktörlük görevine getirilecek isim için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililerin yabancı teknik adamlara yöneldiği belirtilirken Sergio Conceiçao, Marcelino ve Vitor Pereira ön plana çıkan adaylar arasında yer alıyor.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim için yönetimin çalışmaları devam ediyor.
Bordo-mavili yönetimin önceliğini yabancı bir teknik adama verdiği ve Avrupa futbolunda deneyimli isimleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.
ÜÇ DENEYİMLİ TEKNİK ADAM GÜNDEMDE
Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında Sergio Conceiçao, Marcelino ve Vitor Pereira isimleri öne çıkıyor.
Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao; Braga, Vitoria Guimaraes, Nantes, Porto, Milan ve Al İttihad gibi takımlarda görev yaptı. Conceiçao özellikle Porto dönemindeki çalışmalarıyla Avrupa futbolunda önemli bir deneyim kazandı.
İspanyol teknik adam Marcelino ise kariyerinde Sporting Gijon, Recreativo, Racing Santander, Real Zaragoza, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Marsilya ve son olarak Villarreal gibi kulüplerde görev aldı.
Tecrübeli teknik direktörün farklı ülkelerde ve üst düzey liglerde çalışmış olması, adaylar arasındaki önemli özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
VITOR PEREIRA DA LİSTEDE
Trabzonspor'un değerlendirdiği bir diğer isim ise Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira.
Portekizli teknik adam kariyerinde Al Ahli, Olympiakos, 1860 Münih, Corinthians, Flamengo, Al-Shabab, Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi takımlarda görev yaptı.
Bordo-mavililerin yalnızca deneyimli teknik adamlarla sınırlı kalmadığı, Avrupa'da gelecek vadeden genç çalıştırıcılar konusunda da araştırma yaptığı belirtiliyor.
Yönetimin farklı profillerdeki adayları değerlendirerek teknik direktörlük görevine uygun ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.