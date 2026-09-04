Karşılaşmada Fenerbahçe öne geçti FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK ASENSIO Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde Marco Asensio'dan yararlanamadı. Sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu derbi kadrosunda yer almadı. KEREM AKTÜRKOĞLU 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, iki maçlık aranın ardından yeniden kadroya dahil edildi. TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ile Samsunspor maçlarında kadroda bulunmayan Kerem, Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaş eşitliği yakaladı GREENWOOD VE AKE İLK DERBİLERİNE ÇIKTI Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. VEDAT MURIQI 6 YIL SONRA DERBİDE Vedat Muriqi, 6 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı. Kosovalı santrforun ilk Fenerbahçe dönemindeki son maçı da Beşiktaş'a karşı olmuştu. 19 Temmuz 2020'de oynanan karşılaşmada 25. dakikada kırmızı kart gören Muriqi'nin takımı mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe dönemindeki ilk derbisini yine Beşiktaş karşısında oynadı.

Maçta ilk devre 1-1 sona erdi ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'nin 6-2 mağlup edildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'yu yedek kulübesine çekerken Emirhan Topçu'ya ilk 11'de görev verdi. BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic BEŞİKTAŞ'IN YEDEKLERİ Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Semih Kılıçsoy

Junior Olaitan Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıktı MIRETTI DERBİ KADROSUNDA YOK Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı. Vincenzo Italiano, maç öncesinde Miretti'nin son antrenmanda küçük bir kas ağrısı yaşadığını belirterek, "Büyük bir problem değil ama dinlendirmek istedik." dedi. Yeni transfer Ümit Akdağ'ın yanı sıra Yasin Özcan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu da derbinin esame listesinde bulunmadı. DÖRT YENİ TRANSFER İLK DERBİSİNDE Beşiktaş'ta Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Yedek kulübesinde bulunan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı ise görev almaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.