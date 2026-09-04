İlk derbide muhteşem geri dönüş! Beşiktaş Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede Milan Skriniar gol perdesini açsa da Rıdvan Yılmaz ile beraberliği yakalayan Kartal, Dusan Vlahovic'in golüyle 3 puanı almayı başardı. Derbide çok sayıda kart çıktı. Rıdvan Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle yerini Ouattara'ya bıraktı. İşte yaşananlar...
Yeni sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynandı. Karşılaşmaya atak başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar ile skor üstünlüğünü yakaladı. 38. dakikada Leandro Trossard'ın pasında hareketlenen Rıdvan Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru eşitledi. İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 73'ü gösterirken Orkun'un ceza sahası içinde verdiği pasta gol fırsatını yakalayan Dusan Vlahovic, takımını öne geçirdi. Beşiktaş zorlu randevudan 2-1 galip ayrıldı.
Vincenzo Italiano ilk derbisinde önemli bir galibiyet elde ederken takımı haftaya Erzurumspor'u ağırlayacak. Evinde ezeli rakibine yenilen Kanarya ise hafta içinde Roma ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1' Derbi başladı
Kadıköy'de ilk düdük çaldı ve derbi Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
6' Greenwood kaleyi yokladı
Fenerbahçe atağında Mason Greenwood uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
10' Skriniar'dan kritik müdahale
Beşiktaş hızlı hücumda etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz, sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Kale sahasında Skriniar son anda ayak koyarak topun kaleye gitmesini engelledi.
13' Oğuz Aydın dokunamadı
Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Archie Brown, sol ayağıyla yerden sert bir orta gönderdi.
Kale sahasında bulunan Oğuz Aydın topa dokunamayınca Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
16' Ederson gole izin vermedi
Beşiktaş etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Leandro Trossard, sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Kaleci Ederson topu çıkararak gole izin vermedi.
21' Ederson'dan bir kurtarış daha
Beşiktaş hızlı hücumda bir kez daha tehlike yarattı. Junior Olaitan uzak mesafeden sağ ayağıyla sert vurdu.
Sağına uzanan Ederson topu çıkardı ve kritik bir kurtarışa imza attı.
26' GOL | Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
Fenerbahçe, Skriniar'ın golüyle derbide öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışının ardından kale sahasına seken topa Skriniar dokundu.
Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler Kadıköy'de skoru 1-0'a getirdi.
38' GOL | Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın golüyle derbide beraberliği yakaladı. Leandro Trossard'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rıdvan, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
40' Fenerbahçe'nin golü geçersiz sayıldı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile ağları sarstı ancak gol geçerli sayılmadı. Kante'nin sol iç kulvarda yaptığı şık hareketlerin ardından ceza sahasına gönderdiği pasta İrfan Can Kahveci topla buluştu.
Milli futbolcu vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.
45' Emirhan Topçu sarı kart gördü
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45+1' Greenwood sarı kart gördü
Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Beşiktaş'ın hızlı hücumu sırasında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
İlk yarı sonucu | Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)
46' Rıdvan Yılmaz devam edemedi
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz ikinci yarıya devam edemedi. Siyah-beyazlılarda Rıdvan'ın yerine Ouattara oyuna dahil oldu.
46' Kerem Aktürkoğlu oyunda
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyundan çıktı. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu mücadeleye dahil oldu.
46' İkinci yarı başladı
Kadıköy'de ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.
52' Skriniar sarı kart gördü
Fenerbahçe'de Skriniar, topsuz alanda Dusan Vlahovic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
52' Ederson sarı kart gördü
Fenerbahçe'de Ederson, kalesinden açılıp hakemle konuşmaya geldiği için sarı kart gördü.
53' Vlahovic sarı kart gördü
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, Skriniar ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.
57' Ederson gole izin vermedi
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile tehlikeli geldi. Ceza sahasına giren Sırp yıldız, sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Kaleci Ederson yakın mesafeden gelen topu çıkararak gole izin vermedi.
GOL | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle derbide öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Orkun Kökçü, pasını sağına aktardı.
Kaleci Ederson'u geçen topa yakın mesafeden Vlahovic vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.
81' Trossard direğe takıldı
Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Leandro Trossard sağ çaprazdan ceza yayına sokuldu.
Belçikalı yıldız sol ayağıyla uzak köşeye yerden vurdu. Ederson'u geçen top direğin dışına çarparak auta çıktı.
90' Maçın sonuna 7 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.
Maç sonucu | Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
Son düdük çaldı ve Kadıköy'de derbi sona erdi. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DE KAZANAN 11 SAHADA
İsmail Kartal, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup eden ilk 11'i Beşiktaş karşısında da sahaya sürdü.
Kaleyi Ederson Moraes'e emanet eden deneyimli teknik adam, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu.
Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın forma giydi. Santrforda ise Vedat Muriqi görev aldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi
FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ
Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK ASENSIO
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde Marco Asensio'dan yararlanamadı. Sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu derbi kadrosunda yer almadı.
KEREM AKTÜRKOĞLU 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, iki maçlık aranın ardından yeniden kadroya dahil edildi.
TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ile Samsunspor maçlarında kadroda bulunmayan Kerem, Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde yer aldı.
GREENWOOD VE AKE İLK DERBİLERİNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
VEDAT MURIQI 6 YIL SONRA DERBİDE
Vedat Muriqi, 6 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı. Kosovalı santrforun ilk Fenerbahçe dönemindeki son maçı da Beşiktaş'a karşı olmuştu. 19 Temmuz 2020'de oynanan karşılaşmada 25. dakikada kırmızı kart gören Muriqi'nin takımı mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe dönemindeki ilk derbisini yine Beşiktaş karşısında oynadı.
ITALIANO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'nin 6-2 mağlup edildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'yu yedek kulübesine çekerken Emirhan Topçu'ya ilk 11'de görev verdi.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic
BEŞİKTAŞ'IN YEDEKLERİ
Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Semih Kılıçsoy
MIRETTI DERBİ KADROSUNDA YOK
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı. Vincenzo Italiano, maç öncesinde Miretti'nin son antrenmanda küçük bir kas ağrısı yaşadığını belirterek, "Büyük bir problem değil ama dinlendirmek istedik." dedi.
Yeni transfer Ümit Akdağ'ın yanı sıra Yasin Özcan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu da derbinin esame listesinde bulunmadı.
DÖRT YENİ TRANSFER İLK DERBİSİNDE
Beşiktaş'ta Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.
Yedek kulübesinde bulunan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı ise görev almaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.
GENÇLER DERBİSİNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, PAF Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ayaz Haktan Gülsüm ve Alamgir Smakov kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise Mustafa Serhan Kök'ten geldi.
2 BİNİ AŞKIN BEŞİKTAŞ TARAFTARI KADIKÖY'DE
Beşiktaş taraftarları, deplasmandaki derbide takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'nda toplanan 2 bini aşkın siyah-beyazlı taraftar, 30 otobüsle Kadıköy'e geldi. Beşiktaşlılar maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçe taraftarları da Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi. Erken saatlerden itibaren stat ve çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken taraftarlar kontrol noktalarındaki aramaların ardından stada alındı.