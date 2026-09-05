VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Ancak oyuncunun vücudunda yara, kesi ya da açık şekilde darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

SETE ÇIKMADAN DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serhat Mustafa Kılıç'Iın TRT1 ekranlarına yayınlanan Teşkilat dizisine sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı belirtildi. Yapılan kontrollerle ünlü oyuncuya boyun fıtığı teşhisi konuldu. Doktor, ünlü oyuncunun bir süre aksiyon sahnelerinde yer almasını uygun görmedi.