Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu: Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek
İstanbul Kağıthane’de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç’ın cansız bedeni, kız arkadaşı tarafından salondaki koltukta bulundu. İlk incelemede oyuncunun göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar tespit edilirken, vücudunda açık darp izine rastlanmadı. Kılıç’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
İstanbul Kağıthane'de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu.
Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç'ın cansız bedeni, kız arkadaşının eve gelmesi üzerine salondaki koltukta bulundu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi.
Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.
ALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU
Özlem E., Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Ancak oyuncunun vücudunda yara, kesi ya da açık şekilde darp izine rastlanmadığı öğrenildi.
LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ
Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
SETE ÇIKMADAN DİZİYE VEDA ETMİŞTİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serhat Mustafa Kılıç'Iın TRT1 ekranlarına yayınlanan Teşkilat dizisine sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı belirtildi. Yapılan kontrollerle ünlü oyuncuya boyun fıtığı teşhisi konuldu. Doktor, ünlü oyuncunun bir süre aksiyon sahnelerinde yer almasını uygun görmedi.
AŞIRI ALKOL TÜKETTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan oyuncunun son dönemde aşırı alkol tükettiğine yönelik bilgi edinildi. Ancak bu durumun ölümle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kılıç'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?
1975 doğumlu Serhat Mustafa Kılıç, sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır oyunculuk yapan isimler arasında yer alıyordu.
Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Kılıç, son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde oyunculuk yaptı.