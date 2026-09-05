Türkiye 2. set sonunda farkı ikiye çıkardı

ZORAN TERZIC SARI KART GÖRDÜ

İkinci setin başlangıcında Sırbistan cephesinde itiraz yaşandı. Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic, bir pozisyonun ardından yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü. İkinci sette ilk bölüm 2-2'lik eşitlikle geçildi.

İKİNCİ SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME

Sırbistan, ikinci sette oyuna ortak olurken iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Setin orta bölümünde skor 12-12'ye geldi ve Türkiye-Sırbistan yarı finalinde mücadele iyice kızıştı.

FİLENİN SULTANLARI YİNE KONTROLÜ ELE ALDI

Setin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü yeniden eline alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hücumdaki etkinliğini artırdı. Filenin Sultanları, ikinci setin son bölümüne 20-16 önde girerek setlerde 2-0'a yaklaşmayı başardı.

ÖNCE VARGAS, SONRA EDA ERDEM!

Kritik bölümde milli yıldızlarımız bir kez daha sorumluluk aldı. Melissa Vargas'ın ace'iyle farkı açan Türkiye, ardından Eda Erdem'in tek ayak hücumundan bulduğu sayıyla üstünlüğünü pekiştirdi. Sırbistan'da Kurtagic'in servis hatasının ardından skor 24-18 oldu ve Filenin Sultanları set sayısına ulaştı.

İKİNCİ SET DE TÜRKİYE'NİN!

Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında ikinci seti de kontrolü altında tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, seti 25-19 kazanarak CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye 2-0 Sırbistan | Setler: 25-20, 25-19

ZEHRA GÜNEŞ'TEN ACE! FARK AÇILIYOR

Filenin Sultanları, üçüncü sete de fırtına gibi başladı. Üst üste bulduğu sayılarla Sırbistan'ın direncini kıran millilerimiz, Zehra Güneş'in ace'iyle skoru 7-2'ye getirdi. Sırbistan, setin henüz başında ikinci molasını kullanmak zorunda kaldı.

VARGAS'I TUTABİLENE AŞK OLSUN!

Melissa Vargas, Türkiye-Sırbistan yarı finalinde etkili performansını üçüncü sette de sürdürdü. Milli yıldızın sert smacıyla skor 9-3'e gelirken, hemen ardından Eda Erdem'in akıl dolu plasesi farkı daha da açtı: 10-3.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü sette de hız kesmedi. Baştan sona üstün götürdüğü sette Sırbistan'ın geri dönüşüne izin vermeyen Filenin Sultanları, 25-20'lik skorla maçı tamamladı.

Türkiye, Sırbistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye 3-0 Sırbistan | Setler: 25-20, 25-19, 25-20