Avrupa sultanları finalde! Türkiye Sırbistan'ı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, parkeden 3-0 galip ayrılarak finale yükseldi.
Turnuvada şampiyonluk için mücadele eden millilerimiz, Sırbistan karşısında ortaya koyduğu etkili performansla final biletini aldı.
Filenin Sultanları, 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak finalde İtalya-Polonya yarı finalinin galibiyle karşılaşacak.
SETLERE GÖRE SKORLAR
TÜRKİYE - Sırbistan : 25-20 (1. Set)
TÜRKİYE - Sırbistan : 25-19 (2. Set)
TÜRKİYE - Sırbistan : 25-20 (3. Set)
MAÇ BAŞLADI
CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile oynadığı yarı final mücadelesi başladı. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için sahaya çıktı.
İLK SAYILARDA ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'NİN
Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. İlk bölümde hücumlarını etkili kullanan Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında 6-5'lik üstünlüğü yakaladı.
FİLENİN SULTANLARI FARKI AÇTI
Millilerimiz ilk set ilerledikçe oyundaki ağırlığını artırdı. Savunmada dirençli kalan ve hücumda üst üste sayılar bulan Türkiye, skoru 12-9'a getirerek farkı 3 sayıya çıkardı.
MELISSA VARGAS DURDURULAMIYOR!
Filenin Sultanları'nın en önemli hücum silahlarından Melissa Vargas, Sırbistan karşısında etkili oyunuyla öne çıktı. Vargas, maçtaki 6. sayısını bularak Türkiye'yi 14-10 öne geçirdi.
ELİF ŞAHİN'DEN ŞIK PLASE
İlk setin son bölümüne girilirken Elif Şahin sahneye çıktı. Milli pasörün rakip savunmayı hazırlıksız yakalayan plasesiyle Türkiye üstünlüğünü korudu. Filenin Sultanları, setin kritik bölümüne 20-16 önde girdi.
KAPTAN EDA ERDEM'DEN DEV BLOK!
Türkiye-Sırbistan maçının ilk setinde son sözü söyleyen isimlerden biri Eda Erdem oldu. Kaptan, file üzerinde yaptığı etkili blokla millilerimize set sayısını getirdi. Filenin Sultanları skoru 24-20 yaptı.
İLK SET FİLENİN SULTANLARI'NIN!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti Hande Baladın'ın aldığı sayıyla tamamladı. Türkiye, Sırbistan karşısında ilk seti 25-20 kazanarak yarı final mücadelesinde 1-0 öne geçti.
Türkiye 1-0 Sırbistan | İlk set: 25-20
ZORAN TERZIC SARI KART GÖRDÜ
İkinci setin başlangıcında Sırbistan cephesinde itiraz yaşandı. Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic, bir pozisyonun ardından yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü. İkinci sette ilk bölüm 2-2'lik eşitlikle geçildi.
İKİNCİ SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME
Sırbistan, ikinci sette oyuna ortak olurken iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Setin orta bölümünde skor 12-12'ye geldi ve Türkiye-Sırbistan yarı finalinde mücadele iyice kızıştı.
FİLENİN SULTANLARI YİNE KONTROLÜ ELE ALDI
Setin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü yeniden eline alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hücumdaki etkinliğini artırdı. Filenin Sultanları, ikinci setin son bölümüne 20-16 önde girerek setlerde 2-0'a yaklaşmayı başardı.
ÖNCE VARGAS, SONRA EDA ERDEM!
Kritik bölümde milli yıldızlarımız bir kez daha sorumluluk aldı. Melissa Vargas'ın ace'iyle farkı açan Türkiye, ardından Eda Erdem'in tek ayak hücumundan bulduğu sayıyla üstünlüğünü pekiştirdi. Sırbistan'da Kurtagic'in servis hatasının ardından skor 24-18 oldu ve Filenin Sultanları set sayısına ulaştı.
İKİNCİ SET DE TÜRKİYE'NİN!
Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında ikinci seti de kontrolü altında tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, seti 25-19 kazanarak CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde durumu 2-0'a getirdi.
Türkiye 2-0 Sırbistan | Setler: 25-20, 25-19
ZEHRA GÜNEŞ'TEN ACE! FARK AÇILIYOR
Filenin Sultanları, üçüncü sete de fırtına gibi başladı. Üst üste bulduğu sayılarla Sırbistan'ın direncini kıran millilerimiz, Zehra Güneş'in ace'iyle skoru 7-2'ye getirdi. Sırbistan, setin henüz başında ikinci molasını kullanmak zorunda kaldı.
VARGAS'I TUTABİLENE AŞK OLSUN!
Melissa Vargas, Türkiye-Sırbistan yarı finalinde etkili performansını üçüncü sette de sürdürdü. Milli yıldızın sert smacıyla skor 9-3'e gelirken, hemen ardından Eda Erdem'in akıl dolu plasesi farkı daha da açtı: 10-3.
FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü sette de hız kesmedi. Baştan sona üstün götürdüğü sette Sırbistan'ın geri dönüşüne izin vermeyen Filenin Sultanları, 25-20'lik skorla maçı tamamladı.
Türkiye, Sırbistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye 3-0 Sırbistan | Setler: 25-20, 25-19, 25-20
FİNALİN DİĞER ADAYLARI POLONYA VE İTALYA
Avrupa Şampiyonası'nın diğer yarı finalinde ise Polonya ile İtalya karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye, Polonya-İtalya eşleşmesinden üstün çıkan takım ile 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak finalde Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.