Anne Julianna Arnold ve kızı Lucienne Colette Dilara Konar. "O AN KIZIMA SON KEZ BAKTIĞIMI BİLMİYORDUM" Kızının evden ayrıldığı son anları gözyaşlarıyla anlatan anne Arnold, dehşet gününü şu sözlerle aktardı: "Coco hayat dolu, zeki bir kızdı. Ancak Instagram'daki içerikler ruh sağlığını bozdu. En yakın arkadaşıyla dışarı çıkarken 'Ne zaman döneceksin?' diye sordum, 'Bu öğleden sonra anne' dedi. Kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. 'Ben de seni seviyorum' deyip kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum. Hiçbir para kızımı bana geri getiremez!"

META'YA KARŞI TARİHİ ZAFER: "ZARARI BİLDİKLERİNİ GÖRMEK ÖFKEMİ ARTIRDI" A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun sorularını yanıtlayan acılı anne, yaşadığı büyük evlat acısını teknoloji devlerine karşı dev bir hukuk mücadelesine dönüştürdü. Sosyal medya devlerinin güvenlik sorumluluğunu ebeveynlere yıkamayacağını söyleyen Arnold, Meta'ya açtığı davayı kazandığı süreci anlattı: "Acımı hafifletmenin tek yolu buydu, Coco da mücadele etmemi isterdi. Bu tehlike Türkiye dâhil her yerde yaşanıyor. Duruşmaları her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdikleri zararı bile bile bu platformları tasarladıklarını görmek öfkemi daha da artırdı. Davayı kazanmak harika bir histi ama bu sadece ilk adım, mücadelemiz sürecek!"

TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL: "DİLARA İSMİNİ TÜRK BABASI VERDİ" Kızının göbek adının "Dilara" olmasının arkasındaki Türkiye bağını da paylaşan Arnold, eski eşinin Türk olduğunu belirtti. Ankara'da yüksek lisans yaptığını ve ailece 3 yıl İstanbul'da yaşadıklarını ifade eden acılı anne, "Kızlarım Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim ikinci evimiz ve benim için her zaman çok özel kalacak" dedi.