17 yaşındaki Dilara'nın ölümünün ardından META'ya dava açan anne Julianna Arnold A Haber'e konuştu: "Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun"
Instagram'da tanıştığı şahsın "reçeteli ilaç" diyerek fentanil verdiği 17 yaşındaki Türk asıllı Lucienne Colette Dilara Konar hayatını kaybetti. Teknoloji devi Meta’ya dava açıp kazanan acılı anne Julianna Arnold, A Haber’e konuştu: "Kızıma son kez baktığımı bilmiyordum. Şirketler zararlarını bile bile çocukları zehirliyor. Çocuklarınızın güvenli limanı siz olun!"
Instagram'da tanıştığı şahıs tarafından "reçeteli ilaç" denilerek fentanil verilen 17 yaşındaki Türk asıllı Lucienne Colette Dilara Konar hayatını kaybetti. Lucienne Colette Dilara Konar'ın ölümünün ardından teknoloji devi Meta'yı dize getirdi.
A Haber'e konuşan acılı anne, "Kızıma son kez baktığımı bilmiyordum. Çocuklarınızı korumayan bu platformlara karşı korkmalısınız" diyerek dünyadaki tüm ebeveynlere uyarıda bulundu.
ABD'de yaşayan Julianna Arnold'ın hayatı, "Coco" lakaplı 17 yaşındaki kızı Lucienne Colette Dilara Konar'ın sosyal medya üzerinden kurulan hain bir tuzakla katledilmesiyle karardı.
Sosyal medyada maruz kaldığı içerikler nedeniyle anksiyete ve depresyonla boğuşan genç kız, Instagram'da tanıştığı bir adam tarafından manipüle edildi. Sanal ortamda kendisini arkadaş gibi gösteren şahıs, anksiyetesine iyi gelecek "reçeteli ilaç" verme vaadiyle genç kızı buluşmaya ikna etti. Ancak kızına verilen madde reçeteli ilaç değil, fentanildi. Evden çıkan Dilara, bir daha geri dönemedi.
"O AN KIZIMA SON KEZ BAKTIĞIMI BİLMİYORDUM"
Kızının evden ayrıldığı son anları gözyaşlarıyla anlatan anne Arnold, dehşet gününü şu sözlerle aktardı:
"Coco hayat dolu, zeki bir kızdı. Ancak Instagram'daki içerikler ruh sağlığını bozdu. En yakın arkadaşıyla dışarı çıkarken 'Ne zaman döneceksin?' diye sordum, 'Bu öğleden sonra anne' dedi. Kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. 'Ben de seni seviyorum' deyip kapıdan çıktı. O an kızıma son kez baktığımı bilmiyordum. Hiçbir para kızımı bana geri getiremez!"
META'YA KARŞI TARİHİ ZAFER: "ZARARI BİLDİKLERİNİ GÖRMEK ÖFKEMİ ARTIRDI"
A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun sorularını yanıtlayan acılı anne, yaşadığı büyük evlat acısını teknoloji devlerine karşı dev bir hukuk mücadelesine dönüştürdü. Sosyal medya devlerinin güvenlik sorumluluğunu ebeveynlere yıkamayacağını söyleyen Arnold, Meta'ya açtığı davayı kazandığı süreci anlattı:
"Acımı hafifletmenin tek yolu buydu, Coco da mücadele etmemi isterdi. Bu tehlike Türkiye dâhil her yerde yaşanıyor. Duruşmaları her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdikleri zararı bile bile bu platformları tasarladıklarını görmek öfkemi daha da artırdı. Davayı kazanmak harika bir histi ama bu sadece ilk adım, mücadelemiz sürecek!"
TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL: "DİLARA İSMİNİ TÜRK BABASI VERDİ"
Kızının göbek adının "Dilara" olmasının arkasındaki Türkiye bağını da paylaşan Arnold, eski eşinin Türk olduğunu belirtti. Ankara'da yüksek lisans yaptığını ve ailece 3 yıl İstanbul'da yaşadıklarını ifade eden acılı anne, "Kızlarım Türkçe konuşuyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim ikinci evimiz ve benim için her zaman çok özel kalacak" dedi.
EBEVEYNLERE ÇAĞRI: "KORKMALISINIZ!"
Çocukların binlerce kontrolsüz uygulamaya erişiminin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Arnold, ebeveynlere hayati bir mesaj verdi: "Korkmalısınız ve yasal düzenlemeleri sonuna kadar desteklemelisiniz. Çocuğunuz ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini bilsin. Çocuklarınızın sığınacağı güvenli alanı siz olun. Aksi halde o alanı telefonlarda ve yabancılarda arıyorlar."