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Başkan Erdoğan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla görüştü

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken dört büyüklerin idarecileri bugün önemli temas gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük takımın başkanları ve yönetim kurulları ile görüştü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yönetim kurulu heyetleriyle birlikte Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları Serdal Adalı, Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan'ı kabul etti.Başkan Erdoğan 4 büyük kulübün başkanları Serdal Adalı, Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan'ı kabul etti.

Dolmabahçe'deki kabullere ilişkin Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, "Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." denildi.

Başkan Erdoğan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla görüştü-3

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