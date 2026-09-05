Bakan Bayraktar'dan istihdam mesajı: Hakkari maden merkezi olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hakkari’de Terörsüz Türkiye’ye ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden bir tanesinin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Ben inanıyorum ki bu bölgedeki bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak.” dedi.
Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti il yönetimi, yerel yöneticiler ve kurum temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Hakkari'de yürütülen çalışmalara dair kapsamlı bilgi aldı.
BÜTÜN İLLERİMİZİ ADETA YILDIZ GİBİ PARLATACAK
Toplantının ardından Bakan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden bir tanesinin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye ve Bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var." dedi.
DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE
Önemli hedefler ortaya konduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle biz bir olarak, birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız. Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye; ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
GABAR GİBİ
Bölgedeki illerin terörle mücadele nedeniyle 40 yıllık süreçte gerçek potansiyeline kavuşamadığına işaret eden Bakan Bayraktar, terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra petrol keşfi ve üretimiyle beraber Gabar'ın ve Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bölgedeki diğer illerin de çehresinin değişeceğine vurgu yaptı.
MADENDE EN ÖNEMLİ YERLERDE
Hakkari'nin önemli bir insan kaynağı ve maden potansiyeli olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Hakkari, madende bir merkez haline gelecek. Dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline getireceğiz. Türkiye'yi madende ve enerjide getirmek istediğimiz noktada Hakkari, bizim en önemli itici güçlerimizden bir tanesini oluşturuyor. Türkiye, maden zengini bir ülke, maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini ekonomimize katmamız gerekiyor." dedi.
Bakan Bayraktar, madende 'çevre' ve 'iş sağlığı ve güvenliği' olmak üzere iki çok önemli kırmızı çizgileri olduğunu da anlattı.
HAKKARİ ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK
Ortaya koydukları çalışmalarla Hakkari'nin istihdam merkezi olacağını belirten Bakan Bayraktar, "Yani burada binlerce genç kardeşlerimize istihdam kapısı olacak ve Hakkari, tam bir çekim merkezi haline gelecek. Ülkemizin de ekonomisine, gücüne güç katmaya devam edecek." dedi.
DOĞAL GAZIN GİTMEDİĞİ HİÇBİR YER BIRAKMAYACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de ortaya '81 ile doğal gaz götürme' hedefi koyduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, 2018'de Hakkari'nin merkezinin doğal gaza kavuştuğunu belirterek, "Doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız." diye konuştu.
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