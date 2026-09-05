Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti il yönetimi, yerel yöneticiler ve kurum temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Hakkari'de yürütülen çalışmalara dair kapsamlı bilgi aldı.

BÜTÜN İLLERİMİZİ ADETA YILDIZ GİBİ PARLATACAK

Toplantının ardından Bakan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden bir tanesinin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye ve Bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var." dedi.

DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Önemli hedefler ortaya konduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle biz bir olarak, birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız. Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye; ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GABAR GİBİ

Bölgedeki illerin terörle mücadele nedeniyle 40 yıllık süreçte gerçek potansiyeline kavuşamadığına işaret eden Bakan Bayraktar, terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra petrol keşfi ve üretimiyle beraber Gabar'ın ve Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bölgedeki diğer illerin de çehresinin değişeceğine vurgu yaptı.