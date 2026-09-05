Denizolgun’un şüpheli ölümünde tutuklanan doktor Demirkol’un ifadesi

'BENİM TELEFONUMDAN BAŞKASI ARAMIŞTIR!'

Telefonunu ortada bıraktığını öne süren şüpheli Demirkol, çiftliğe gelip giden şahıslardan herhangi birinin aramayı gerçekleştirmiş olabileceğini iddia ederek şunları söyledi:

"Olay günü polis benim telefonumdan aranmış ki beni polis memurları 3-4 kere aradı. Ben telefonu birkaç kere benim açtığımı ve polislerle konuştuğumu biliyorum. İhbarı benim yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum."

Telefon görüşmelerini hatırlamasına rağmen ihbarı yaptığını hatırlamamasına yönelik tuhaflığı ise "Ben 1 hafta önce takibini yaptığım hastayı dahi hatırlamıyorum. Bu nedenle hatırlayamamış olmam gayet uygundur." sözleriyle savunmaya kalktı.

'AİLE DOKTORU NASIL OLUNUR BİLMİYORUM'

Soruşturmada öne çıkan diğer başlık, Demirkol'un Denizolgun ile kurduğu doktor-hasta ilişkisine yönelik beyanları oldu.

Daha önceki ifadesinde özel doktor olmadığını dile getiren şüpheliye, olay yerine giden polis ve olay yeri inceleme görevlilerinin tutanakları hatırlatıldı.

Görevliler, olay yerinde kendisini aile doktoru olarak tanıtan şahsın bulunduğunu kayıtlara geçirmişti.

Bu durumun sorulması üzerine Demirkol, "Maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmediğim için aile doktoru olup olmadığımı bilmiyorum." diye konuştu.

İhbarın kendi telefonundan yapılmasına, olay yerinde kendisini aile doktoru olarak tanıtmasına ve kritik isimlerle ardışık telefon görüşmeleri gerçekleştirmesine rağmen Demirkol, savcılık ve mahkeme sorgusunda bu detayları hatırlamadığını öne sürdü.