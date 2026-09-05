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Hüseyin Çimşir'den golcü kararı! Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele öncesi geçici teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri...

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Hüseyin Çimşir'den golcü kararı! Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk maçına çıkacak.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 4 puanla istediği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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5 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı öncesinde Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 PUANLA GELİYOR

Gençlerbirliği sezona Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek başladı. Başkent ekibi, ikinci haftada deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerken üçüncü haftada Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, ilk 3 haftada topladığı 7 puanla 4. haftaya ikinci sırada girdi.

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75. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 74 lig maçının 41'ini Trabzonspor, 14'ünü Gençlerbirliği kazandı. 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 140 gol atarken kalesinde 74 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜN

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni sahasında daha önce 37 kez konuk etti. Karadeniz ekibi bu maçların 25'ini kazanırken 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Gençlerbirliği ise Trabzon'da 5 kez galibiyet elde etti.

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GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA KAYBETTİ

Trabzonspor, geçen sezon Gençlerbirliği ile oynadığı iki Süper Lig karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında Ankara'daki mücadeleyi 4-3 kaybetti. Sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ise Gençlerbirliği 3-0 kazandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, 1993-1994 sezonunda sahasında rakibini 6-0, 1989-1990 sezonunda ise 6-1 yendi.

Trabzonspor deplasmandaki en farklı galibiyetlerini de 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında aldığı 4-0'lık sonuçlarla yakaladı.

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih (Ozan), Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Onuachu

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Thalisson, Goutas, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Tongya, Gouveia, Traore, Koita

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