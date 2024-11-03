Beşiktaş’ın ligdeki iç saha başarısı Kasımpaşa karşılaşmasıyla son buldu

Beşiktaş'ın ligdeki iç saha başarısı Kasımpaşa karşılaşmasıyla son bulmuş oldu. Bu statta bu sezon ligin 2. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Kartal ligin 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 yenme başarısını gösterdi. Tüpraş Stadı'nda 3. maçını Eyüp'le oynayan Beşiktaş o maçtan 2-1 galip ayrıldıktan sonra Konyaspor'u aynı statta 9. hafta 2-0 yenme başarısını gösterdi. Beşiktaş Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek bu sezon bu statta ilk kez fire verdi. Bu aradaKartal dünkü yenilgiyle birlikte geçen sezondan beri Kasımpaşa ile ligde oynadığı son 3 maçı da kaybetmiş oldu.

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