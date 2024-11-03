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Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi! Taraftarını kahretti

Beşiktaş, 45+3’te Muçi ile 1-0’ı yakaladı. Kasımpaşa, 54’te Winck, 70’te Aytaç ve 88’de Fall’un golleriyle Kartal’ı avladı. Beşiktaş evinde ilk kez yenilgiyle tanıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi! Taraftarını kahretti

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Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında büyük yara aldı. 34. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı. 41'de Kasımpaşa savunması az adamla yakalandı. Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi. Siyah- Beyazlılar ilk yarının son dakikasında golü buldu. 45+3. dakikada Masuaku'nun yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Kasımpaşa 54'te beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Winck yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1. 62'de Barak'ın ceza sahası içinden vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 70'te Fall'un yaptığı ortada topu önünde bulan Aytaç şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2. 88'de Winck ceza sahasında Fall'u gördü. Tecrübeli oyuncu da topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3. Kasımpaşa'da Da Costa 90'da kırmızı kartla oyundan atıldı.

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