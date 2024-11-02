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Galatasaray Victor Osimhen’in tapusunu almak için harekete geçti!

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen’in bonservisi için üç sponsorla görüşüyor. Sarı-Kırmızılılar, zor transfer için tüm şartları zorluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024
Galatasaray Victor Osimhen’in tapusunu almak için harekete geçti!

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Galatasaray sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmış ve yer yerinden oynamıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, takıma müthiş bir uyum sağlayan 25 yaşındaki Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için 3 sponsorla görüştüğü öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar sponsorlarla birlikte bu transferi bitirerek taraftarını yeniden sevindirmek istiyor. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmede, "Bonservisimi alın, burada mutluyum" dediği belirtildi.

İTALYAN MEDYASI DA YAZDI
İtalyan medyası Osimhen'in Galatasaray'da kalma isteğinin Napoli için işleri mahvettiğini yazdı. Osimhen sezon sonuna kadar kalırsa Napoli'nin ara transfer yapması da mümkün olmayacak. Bilindiği gibi Paris Saint Germain de Osimhen'i çok istiyor. Ramos ve Muani'nin sakatlıkları nedeniyle Fransızların ara transferde Osimhen'i almak istediği ancak oyuncunun açıklamalarının ardından onların da şaşkına döndüğü belirtiliyor. Piyasa değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen bu sezon Galatasaray forması altında 7 maçta 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, attığı goller ve yaptığı açıklamalar nedeniyle kısa süre içinde taraftarların sevgilisi oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Osimhen uzun süre Galatasaray'da kalmalı. O da burada çok mutlu" yorumları yaptı.

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