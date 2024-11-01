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Yasemin Özilhan'ın servet değerindeki çantası gündem oldu!

Oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan’la evlendi. Sosyeteye girdi. Instagram’dan paylaştığı pozuyla dikkat çekti. Kolundaki çanta 1.2 milyon TL’lik Hermes’ti.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Yasemin Özilhan’ın servet değerindeki çantası gündem oldu!

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Bir zamanlar Doktorlar dizisindeki Ela'ydı. Dizinin çekildiği hastanenin sahibi olan İzzet Özilhan'la tanıştı. Evlenip sosyeteye adım attı. O artık Yasemin Ergene değil Yasemin Özilhan'dı! Bu değişim onun alışkanlıklarını da farklılaştırdı. Yaptığı roller, oynadığı karakterler değil kılık kıyafeti ile gündem olmaya başladı.

İşte Yasemin Özilhan, bu gündeminde yine konuşulacak bir harekete imza attı! Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa bakan bir daha baktı. Çünkü kolunda Fransız moda markası Hermes tarafından üretilen Birkin modeli vardı. Sayılı üretilen bu çantanın fiyatını duyan bir kez daha şoka uğradı. Çünkü fiyatı tam 35 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 200 bin liraydı! Rachel Araz gibi isimler çantalı poza kalp emojisi bıraktı. Ama Özilhan'ın takipçileri yorumları patlattı:
- Zengin koca eşittir Hermes Birkin!
- Kim bilir kaç tane vardır.
- Herhalde kulpunu bile alamayız.
- Yasemin Hanım, Hermes'in özel müşterisi galiba!

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