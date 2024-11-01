Fenerbahçe’nin savunma istatistikleri fark yaratıyor!

Fener son iki maçında Manchester United ve Bodrumspor önünde geçmiş döneme göre daha olumlu bir futbol sergilese de teknik direktör Jose Mourinho'nun performansı tam olarak kimseyi tatmin etmedi. Özellikle Portekizli hoca yönetiminde ortaya konan hücum performansı taraftarlardan ciddi eleştiriler alıyor.

ETKİSİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak Mourinho'nun işin savunma kısmındaki etkisi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 9 maçta kalesinde ortalama 0.66 gol beklentisi görerek çok özel bir istatistiğe imza attı. Sarı-Lacivertliler bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Sıralamada Beşiktaş 0.89 ile ikinci sırada bulunurken, lider Galatasaray'ın ise 1.24 ile 7. olması dikkatleri çekti. Fenerbahçe kalesinde gol beklentisi oranında Avrupa'nın devlerini de daha şimdiden sollamayı başardı.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

8 büyük lig dikkate alındığında 4. sırada yer alan Jose Mourinho'nun ekibi Bayern Münih, Juventus ve Liverpool gibi üst düzey takımların üzerinde yer aldı. Listenin zirvesinde 0.41 ile Portekiz ekibi Sporting yer aldı. Sarı-Lacivertliler ayrıca maç başına rakiplere ortalama 2.6 şut izni verdi. Fenerbahçe böylece bu alanda da son yılların en iyi performansının altına imza atmayı başardı. Böylece bazı kesimler tarafından eleştirilen Jose Mourinho savunmadaki kurgusuyla Sarı-Lacivertliler'i başka bir kimliğe bürüdü.