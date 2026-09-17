Trabzonspor Thomas Reis'i duyurdu! Süper Lig'i iyi tanıyor
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Süper Lig'i yakından tanıyan Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, tecrübeli teknik adam için Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile anlaşmaya vardı.
İMZA TÖRENİ PAPARA PARK'TA
Görüşmelerin olumlu tamamlanmasının ardından kulüp resmi kanallar üzerinden taraftara müjdeyi verdi.
Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Thomas Reis için saat 15.45'te Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir." denildi.
SÜPER LİG'İ İYİ BİLİYOR
Türkiye futbol iklimine son derece aşina olan Thomas Reis, Süper Lig'de daha önce Samsunspor'un başında sahaya çıkmıştı.
Karadeniz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli çalıştırıcı, ligin dinamiklerini ve takımların yapısını yakından biliyor.
Bordo-mavili taraftarlar, takımı iyi tanıyan ve hırslı yapısıyla öne çıkan Reis'in imzasıyla yeni bir ivme yakalanmasını bekliyor.
Reis, Samsunspor'un başında 72 karşılaşmaya çıktı. Alman teknik adam bu maçlarda 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti.