Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile anlaşmaya vardı.

İMZA TÖRENİ PAPARA PARK'TA

Görüşmelerin olumlu tamamlanmasının ardından kulüp resmi kanallar üzerinden taraftara müjdeyi verdi.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Thomas Reis için saat 15.45'te Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir." denildi.