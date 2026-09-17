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Başkan Erdoğan-Trump zirvesi için tarih verildi! New York'ta kritik görüşme

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta New York'ta bir araya geleceğini açıkladı. İki liderin görüşmesi, 22 Eylül'de genel görüşmeleri başlayacak 81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilecek.

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Başkan Erdoğan-Trump zirvesi için tarih verildi! New York'ta kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek.

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Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

GÖRÜŞMEYİ BARRACK DUYURDU

Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi trafiğinde önemli bir görüşme gerçekleşecek. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta görüşeceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan-Trump zirvesi için tarih verildi! New York'ta kritik görüşme-2

ADRES NEW YORK

Barrack'ın açıklamasına göre iki lider arasındaki görüşme önümüzdeki hafta, BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler'in resmi takvimine göre 81'inci BM Genel Kurulu'nun üst düzey haftası New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenleniyor. Genel Kurul genel görüşmeleri ise 22 Eylül'de başlayacak.

Başkan Erdoğan-Trump zirvesi için tarih verildi! New York'ta kritik görüşme-3

ANKARA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Barrack, 9 Eylül'de de Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa da yer almıştı.

Barrack, söz konusu görüşmenin ardından Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler konusunda yaptığı açıklamada bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve iki ülke arasındaki ortaklığın ele alındığını belirtmişti.

Erdoğan-Trump görüşmesinin gündemine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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