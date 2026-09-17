İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanarak idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı 65. ölüm yıl dönümlerinde andı. Çiftçi, konuşmasında Menderes ve arkadaşlarının idamlarını millet iradesine yönelik bir müdahale olarak nitelendirirken demokrasi ve millî irade vurgusu yaptı.

Yassıada yargılamalarının 14 Ekim 1960'ta başladığını ve 15 Eylül 1961'de tamamlandığını belirten Çiftçi, Yüksek Adalet Divanı'nın 15 kişi hakkında idam kararı verdiğini, bunlardan Menderes, Zorlu ve Polatkan hakkındaki cezaların infaz edildiğini hatırlattı.

Çiftçi, "Darağacına gönderilen üç devlet adamıydı. Fakat aslında asıl hesaplaşma milletin iradesiyleydi" ifadelerini kullandı.

Yassıada'daki yargılamalara da değinen Çiftçi, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının yalnızca üç siyasetçiye yönelik olmadığını savundu.

Menderes ve arkadaşlarının, "milletin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesinin temsilcileri" olduğunu söyleyen Çiftçi, 27 Mayıs darbesinin ardından başlayan süreci değerlendirdi.

Karar Başkan Erdoğan tarafından imzalandı.

"BU MİLLETİN HAFIZASINI İDAM EDEMEZSİNİZ"

Menderes'in siyasi mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, dönemin demokrasi anlayışının toplumda kalıcı bir karşılık bulduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz" dedi.

NECİP FAZIL'IN "ZEYBEĞİM" ŞİİRİNİ OKUDU

Çiftçi, konuşmasının bir bölümünde Necip Fazıl Kısakürek'in Adnan Menderes'in ölümünün ardından kaleme aldığı "Zeybeğim" şiirinden dizeler okudu.

Menderes ve arkadaşlarının hatırasının geçen yıllara rağmen toplumda yaşamaya devam ettiğini belirten Çiftçi, millî iradeye sahip çıkma mücadelesinin Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.