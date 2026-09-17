Başkan Erdoğan imzaladı: Namık Gedik’in naaşı Menderes Anıt Mezarı’na nakledilecek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Menderes ve arkadaşlarının idamlarını millet iradesine yönelik bir müdahale olarak değerlendirirken, dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’in naaşının Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararla Adnan Menderes Anıt Mezarı’nın bulunduğu alana nakledilerek defnedileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanarak idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı 65. ölüm yıl dönümlerinde andı. Çiftçi, konuşmasında Menderes ve arkadaşlarının idamlarını millet iradesine yönelik bir müdahale olarak nitelendirirken demokrasi ve millî irade vurgusu yaptı.
Çiftçi ayrıca, 27 Mayıs darbesinin ardından hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedileceğini duyurdu.
"ASIL HESAPLAŞMA MİLLETİN İRADESİYLEYDİ"
Menderes ve arkadaşlarının, "milletin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesinin temsilcileri" olduğunu söyleyen Çiftçi, 27 Mayıs darbesinin ardından başlayan süreci değerlendirdi.
Yassıada'daki yargılamalara da değinen Çiftçi, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının yalnızca üç siyasetçiye yönelik olmadığını savundu.
Çiftçi, "Darağacına gönderilen üç devlet adamıydı. Fakat aslında asıl hesaplaşma milletin iradesiyleydi" ifadelerini kullandı.
Yassıada yargılamalarının 14 Ekim 1960'ta başladığını ve 15 Eylül 1961'de tamamlandığını belirten Çiftçi, Yüksek Adalet Divanı'nın 15 kişi hakkında idam kararı verdiğini, bunlardan Menderes, Zorlu ve Polatkan hakkındaki cezaların infaz edildiğini hatırlattı.
"BU MİLLETİN HAFIZASINI İDAM EDEMEZSİNİZ"
Menderes'in siyasi mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, dönemin demokrasi anlayışının toplumda kalıcı bir karşılık bulduğunu ifade etti.
Çiftçi, "Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz" dedi.
NECİP FAZIL'IN "ZEYBEĞİM" ŞİİRİNİ OKUDU
Çiftçi, konuşmasının bir bölümünde Necip Fazıl Kısakürek'in Adnan Menderes'in ölümünün ardından kaleme aldığı "Zeybeğim" şiirinden dizeler okudu.
Menderes ve arkadaşlarının hatırasının geçen yıllara rağmen toplumda yaşamaya devam ettiğini belirten Çiftçi, millî iradeye sahip çıkma mücadelesinin Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.
ERBAKAN, ÖZAL VE ERDOĞAN VURGUSU
Çiftçi, konuşmasının devamında Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da atıfta bulundu.
Menderes döneminden bugüne uzanan siyasi çizgiyi kendi değerlendirmesiyle millet iradesine sahip çıkma mücadelesinin devamı olarak nitelendiren Çiftçi, bu isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın itibarlarının TBMM'nin 1990'da çıkardığı yasayla iade edildiğini belirten Çiftçi, naaşlarının 17 Eylül 1990'da İstanbul'daki Anıt Mezar'a nakledildiğini hatırlattı.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI: NAAŞI MENDERES'İN YANINA NAKLEDİLECEK
Çiftçi, anma programındaki konuşmasında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yanı sıra 27 Mayıs darbesinin ardından hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'i de andı.
Çiftçi, Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesine ilişkin kararı açıklarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti:
"Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının,Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasına gösterdiği bu büyük vefa dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum."
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